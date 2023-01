Martha Stewart o Bradu Pittu: Čudovito se stara

Martha Stewart je za Entertainment Tonight povedala, da je velika oboževalka Brada Pitta . "Menim, da se čudovito stara. Oprosti Brad, še vedno si mlad, ampak staraš se," je dejala. Dodala je, da bi igralca z veseljem povabila kot gosta v svoj podcast. "Rad ima arhitekturo in podobne stvari. Z njim bi se lahko veliko pogovarjala, prav tako je ljubitelj vina."

Svojo naklonjenost hollywoodskemu zvezdniku je televizijska voditeljica razkrila novembra v pogovorni oddaji The Tonight Show , kjer je voditelju Jimmyju Fallonu v šali dejala, da se na Instagramu navdušuje nad "zelo lepim mladim fantom, imenovanim Brad Pitt" . Dodala je, da na družbenem omrežju sledi profilom Brad Pitta, ki so ga ustvarili oboževalci. "Kar topim se, ko gledam te slike. Luštkan je, vsako leto izgleda boljše."

Martha nikoli ne skriva simpatij, ki jih ima do zvezdnikov. Lani je v pogovorni oddaji The Drew Barrymore Show na vprašanje, ali bi šla na zmenek s Petom Davidsonom, brez pomisleka pritrdila. Dejala je, da se ji zdi komik precej luštkan in jo spominja na sina, ki ga nikoli ni imela.