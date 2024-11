Martha Stewart o izgubi nedolžnosti: Bil je agresiven, a to mi je bilo všeč

OGLAS

Prvega ne pozabiš nikoli in tako se tudi Martha Stewart še danes spominja svojega prvega zmenka z nekdanjim možem Andyjem Stewartom. "Bila sem študentka na kolidžu Barnard v New Yorku, on pa je obiskoval pravno šolo na univerzi Yale. Spoznala sta naju moj sošolec in njegova sestra. Na prvi zmenek me je peljal s svojo malo rumeno Mercedesovo limuzino. Še nikoli prej nisem bila v Mercedesu," je razkrila.

Kot je povedala v svojem novem dokumentarcu, jo je peljal na večerjo in jo že na prvem zmenku preprosto očaral. "Bil je zelo vljuden in čeden in veliko je potoval. Bilo je vznemirljivo spoznati prefinjenega mladeniča. In imel je kartico American Express, kar je bilo v tistih časih zelo pomembno," je povedala in dodala: "Zdel se mi je zanimiv, igriv in prijazen. Noro sem se zaljubila vanj." Andy ji je nato začel vsak teden pošiljati denar za vozovnico za vlak, da ga obišče v New Havnu. Zvezdnica je brez dlake na jeziku spregovorila tudi o tem, da je prav z njim pri 19 letih izgubila nedolžnost. "Nikoli pred tem nisem spala z nikomer," je povedala in razkrila še eno podrobnost: "Bil je zelo agresiven, a to mi je bilo všeč."

Podjetnica je priznala, da je bila zelo srečna z njim in da se ji je poroka zdela logičen korak v zvezi, a njen oče tega ni odobraval. "Ko sem povedala očetu, da me je Andy zaprosil, me je oklofutal. Dejal mi je, da se z njim ne smem poročiti, ker je Jud. Spominjam se klofute, a me ni presenetila, saj je bil moj oče fanatik in zelo impulziven," je povedala in dodala, da je bila odločena, da se bo z Andyjem poročila, ne glede na to, kaj si o tem misli njen oče.

Danes 83-letnica je možu večno zvestobo obljubila leta 1961, štiri leta pozneje pa je rodila hčerko Alexis. Čeprav je bilo vse videti kot iz pravljice, je bilo v njunem zakonu tudi precej nezvestobe, a to z obeh strani. Moževo varanje naj bi sprožilo prav dejstvo, da je prva čez plot skočila Martha, ki se je že na medenih tednih poljubljala z nekim čednim fantom, pozneje pa je imela celo kratko afero z nekim Ircem. "Ne vem, koliko različnih deklet je imel v tem času, a mislim, da jih je bilo kar nekaj," pa je o moževih aferah spregovorila zvezdnica.