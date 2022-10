Martha Stewart o Petu Davidsonu: Precej je luštkan

Da so leta zares zgolj in samo številka, redno dokazuje uspešna podjetnica Martha Stewart, ki je kot gostja nedavno nastopila v pogovorni oddaji The Drew Barrymore Show. 81-letnica, znana predvsem po svojih kuharskih receptih in gospodinjskih nasvetih, je z voditeljico in igralko Drew Barrymore nastopila v zabavni igri, kjer je s pomočjo rdeče, rumene in zelene zastave odgovorila na nekaj ključnih vprašanj.