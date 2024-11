Martha Stewart o sosedu Ryanu Reynoldsu: V resnici ni smešen tip

Številni bi na seznam najbolj zabavnih igralcev zagotovo med najzabavnejše uvrstili Ryana Reynoldsa, ki slovi po tem, da se pogosto javno šali na svoj in tuj račun. A ne Martha Stewart . Podjetnica je namreč soseda 48-letnika in trdi, da v resničnem življenju sploh ni tako zabaven, kot misli javnost.

Nato je sama sestavila svoj seznam najbolj zabavnih zvezdnikov in na sam vrh uvrstila pevko Taylor Swift. Sledila sta ji prej omenjeni raper in nato Clooney. Ko se je voditelj oddaje začudil, da Reynoldsa ni uvrstila na seznam, je ponovno poudarila, da je le dober igralec, a da preprosto ni smešen. "Zapletla se bom, če bom še naprej o tem govorila. Vseeno je moj sosed," je še hudomušno dodala 83-letnica, obenem pa poudarila, da sta tako Ryan kot njegova žena Blake Lively izjemno prijazna človeka in da jo večkrat obiščeta kot prijateljico. Na njene besede se je z objavo na omrežju X odzval tudi igralec in zapisal, da se s svojo sosedo ne strinja.