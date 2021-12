Martha Stewart potrdila, da je v zvezi, a ni razkrila, s kom

Stewartova je na voditeljevo vprašanje, ali se videva s kom, odgovorila: "Ne." Nato je svoj odgovor spremenila v: "Ne bi smela reči ne. Mislila sem reči ja, a ne bom razkrila, kdo je." S Cohenom sta dotaknila tudi zvezdničinega odnosa s pokojnim voditeljem Larryjem Kingom, za katerega pa je Martha dejala, da ga je videla le kot prijatelja. Na zmenek sta se odpravila samo enkrat v New Yorku, ko je King sedaj 80-letni Stewartovi nakazal, da bi si želel tudi romantičnega odnosa. "Mislila sem, da se pogovarjava o novinarstvu in podobnih stvareh, a je postal romantičen," je dejala, a ni specifično pojasnila, katerega leta se je to njuno druženje odvilo. Dodala je, da so ju opazili tudi pri sosednjih mizah, ljudje pa so po njenem mnenju sklepali, da sta na zmenku.