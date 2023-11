Martha Stewart pred zahvalnim dnem pekla pite: Spekla sem jih 30

Obenem je v opisu ob fotografijo, s katero se je pohvalila na Instagramu zapisala še, da pit še ni poskusila, bo pa poročala o okusu. "Upam, da so vam po videzu všeč," je zapisala in dodala, da bo vse pite podarila. "To so darila za moje zaposlene in njihove družine za zahvalni dan," je zaključila.

82-letnica je v začetku tega meseca v oddaji The Kelly Clarkson Show dejala, da letos ne bo pripravljava purana za večerjo za zahvalni dan, kot je do sedaj storila vsako leto. Vedno je pripravo tudi posnela in jo delila s svojimi oboževalci, zdaj pa ima tega dovolj. "Odpovedala sem načrtovano srečanje v svoji hiši zaradi odpovedi gostov in potovalnih načrtov. V svojem življenju sem pripravila že 14 puranov za svojo televizijsko oddajo in dovolj imam," je povedala in dodala, da bo raje obiskala svoje prijatelje. Kljub temu svojih oboževalcev ni razočarala, saj jih je vseeno razveselila s številnimi recepti.