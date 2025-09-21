Martha Stewart pri 84 letih še vedno magnet za moške: Veliko ljudi mi piše

Martha Stewart je priznala, da s svojimi izzivalnimi fotografijami požanje ogromno pozornosti. Med gostovanjem v epizodi oddaje Today With Jenna & Friends jo je voditeljica Jenna Bush Hager vprašala, kdo vse ji je zaradi takšnih objav pisal sporočila. 84-letna televizijska osebnost ji je odvrnila: "Veliko ljudi." Zvezdnica je nato dodala, da se trenutno ne dobiva z nikomer posebnim, vendar da jo v življenju osrečujejo njeni številni prijatelji.

Uspešna poslovna ženska namreč kljub svojim letom obvlada družbena omrežja in svoje sledilce večkrat preseneti tudi z izzivalnimi fotografijami. Ena njenih najbolj viralnih objav sega v leto 2020, ko je oboževalce presenetila s fotografijo v kopalkah.

V eni izmed epizod svojega podkasta je milijonarka skrivnost svojega mladostnega videza pripisala številnim lepotilnim posegom, med drugim polnilom v licih, injekcijam za sproščanje mišic v čeljusti in vratu ter uporabi več naprav za zategovanje kože.

Martha Stewart ima sicer za seboj zanimivo romantično preteklost. Od leta 1961 do 1990 je bila poročena z Andrewom Stewartom, s katerim ima 59-letno hčerko Alexis Stewart. Kasneje je hodila z zvezdnikom filma Ko jagenjčki obmolknejo, Anthonyjem Hopkinsom, čeprav se je z igralcem po izidu trilerja leta 1991 razšla, ker ga ni mogla ločiti od lika Hannibala Lecterja.

Čeprav voditeljica oddaje Martha Stewart Show že nekaj časa javno ni razkrila, s kom se dobiva, je v preteklosti priznala, da je zaljubljena v može svojih prijateljic, in trdila, da bi šla na zmenek z 31-letnim igralcem Petom Davidsonom.