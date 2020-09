Martha Stewart razkrila skrivnosti iz karantene: Moj vrtnar je postal mojster luči

Zvezdnica, ki je zaslovela z nasveti o kuhi in opremljanju doma, se bo trenutkov, ki jih je preživela v karanteni, zmeraj z veseljem spominjala. Če je bil čas zaradi epidemije novega koronavirusa in posledično samoizolacije za marsikoga izjemno zahteven, pa si je sama življenje na samotni kmetiji prilagodila tako, da je z lahkoto poskrbela zase in svoje potrebe. Oboževalcem je zaupala, kako je izkoristila pretekle mesece.

Martha Stewart je v nedavnem intervjuju razkrila, da je v času, ki ga je preživljala v karanteni, nadvse uživala: "Nimam niti ene pripombe!"Gurujka, ki številnim gospodinjam svetuje na področju kuhe, opremljanja in dekoriranja doma ter domačih opravil, je povedala, da si je ob številnih javljanjih preko aplikacije Zoom omislila tudi prav posebno pomoč. Njen vrtnar Ryan McCallister se je namreč po sili razmer prelevil v mojstra luči. Ker je Stewartova izredno natančna, kar se tiče njene zunanje podobe, se je v marcu letos odločila, da bo svojega zaposlenega uporabila tudi kot asistenta pri njenih klicih preko priljubljene spletne platforme. Ker je čas v karanteni na svoji kmetiji v ameriškem Bedfordu preživljala le z osebnim voznikom, gospodinjsko pomočnico in vrtnarjem, se je morala zanesti zgolj na njihovo pomoč. icon-expand Martha Stewart na zabavi po februarski podelitvi nagrad oskar. FOTO: Profimedia 79-letnica je priznala, da je v času karantene uživala. Vrtnar ji je bil v tehnično oporo med klici preko Zooma, njeno osebje pa jo je 15 minut pred vsakim javljanjem opozorilo, da sledi obveznost. Glede svojega spletnega javljanja je izjemno zahtevna:"Za te potrebe imam v lasti dva računalnika, za klice pa izberem tistega, ki je v prostoru z boljšo svetlobo. Ne želim izgledati grozno. Trudim se, da je moj obraz lepo osvetljen. Nekaj pozornosti pa pred tem namenim tudi negi obraza, saj mi je prijeten videz izjemno pomemben. Dobro izgledati pa je med pandemijo covida-19 izredno težko."Dodala je, da že več mesecev ni bila pri dermatologu, pa vendar je njena koža videti dobro, kar pripisuje vitaminom in dodatkom, ki jih je pred kratkim na prodajne police lansirala sama. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Med karanteno ji je uspelo obdržati zdrave prehranjevalne navade, saj se drži preverjenega recepta - kombinacije rib in zelenjave. Zaradi tega v času samoizolacije ni imela nobenih težav z nihanjem teže: "Moram priznati, da sem izgubila nekaj kilogramov. Držim pa se tudi pravila, da sama nikoli ne posežem po alkoholnih pijačah."Stewartova je razkrila, da se drži tega, da pije samo, ko ima družbo:"Kozarca vina si nisem natočila nikoli, ko sem bila v svoji hiši sama. Nisem kot številni prijatelji, ki si natočijo pijačo in potem v kozarčku uživajo sami." Za konec je dodala, da se vseh privilegijev, ki so ji dani, zaveda:"Srečnica sem. Zavedam se, kako srečna sem lahko. Vsakodnevno razmišljam o tistih, ki teh bonitet ne poznajo."