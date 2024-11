Martha Stewart zaposlenim pred prazniki podarila purane, pite in krompir

Martha Stewart je velika oboževalka praznikov in v tem času rada obdari številne ljudi. Potem ko je bila v svojem novem dokumentarnem filmu predstavljena kot ledena kraljica, ki graja svoje osebje zaradi malenkosti, naj bi zdaj svojim delavcem za zahvalni dan podarila prosti čas in purane. Stewartova se je v sredo pojavila v pogovorni oddaji z Eliso DiStefano na Long Island LitFestu, kjer je razkrila svoje počitniške načrte in dobrote, ki jih je pustila svojemu osebju.

"Dala jim je na izbiro jabolčno pito, bučno pito in pito z orehi," je za Page Six povedal vir na dogodku in dodal: "Pustila je košare krompirja ... za vse svoje zaposlene, da so jih odnesli domov svojim družinam." Zvezdnica letos namreč ne bo gostila zahvalnega dneva v svojem domu v Bedfordu v New Yorku. Namesto tega bo odletela v Rim.

Med gledalci oddaje je bil tudi Robert DuPont, ki je v sedemdesetih delal za gostinsko podjetje Stewartove in upal, da bi lahko pozdravil svojo nekdanjo šefico. Page Six je zaupal, da sta se videla, preden je zapustila oder, vendar mu je varnostnik preprečil, da bi jo videl."Želel sem videti svojo staro prijateljico Martho, ki je bila moja prva delodajalka," je razočarano povedal. Medtem ko so mnenja ljudi, ki so z njo delali, različna, si nekateri očitno še vedno želijo stopiti v stik z njo in obuditi spomine na stare čase.