Martha Stewart zaupala Pameli Anderson: V knjigi ne bom izpustila ničesar

Martha Stewart ne namerava v svoji novi avtobiografiji izpustila ničesar. V intervjuju za Elle se je 83-letnica usedla s Pamelo Anderson , s katero sta razpravljali o staranju, nagradah in o njunih novih knjigah. Martha je razmišljala o svoji odločitvi, da napiše avtobiografijo in sogovorki priznala, da je vesela, da je to delo pridržala za kasnejše obdobje svojega življenja. "Dolgo sem čakala in zdaj se zelo zabavam. Ne bom dovolil, da se karkoli izpusti. Želim povedati vse," je dejala zvezdnica.

Pamela je leta 2023 izdal knjigo spominov naslovom Love, Pamela. Knjiga je v prvem tednu pristali na 2. mestu seznama uspešnic The New York Timesa. V kategoriji dokumentarne literature je bila tedaj bolj uspešna le knjiga Princa Harryja Spare.

Martha je nato knjigo zvezdniške kolegice označila za dnevnik, saj Pamela šteje le 57 let. "Imeli boste še veliko za povedati!" je dejala. Za ikono življenjskega sloga je bil pravi izziv biti kratek, saj si ne želi iti po poti Barbre Streisand, ki je napisala knjigo z 970 stranmi. Pamela je dejala, da se je tudi sama soočala z ustvarjalnim nemirom in da so jo preplavljale številne ideje. Nato je pohvalila zvezdnico, da je zbrala pogum in dejala: "Martha, ti si pionirka. Ni bilo druge poti kot tvoje," je dejala in dodala: "Mislim, da je to res vznemirljiv in romantičen način, kako živeti življenje. Živeti skrivnostno in biti v redu s tem. Tako poskušam sedaj živeti tudi sama."

Martha si seveda ni tuja s širnim svetom založništva. V svoji karieri je napisala kar 100 knjig. V več kot 40 letih je med drugim pisala o okraševanju, kuhanju in vrtnarjenju.