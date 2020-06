Martin Freeman in bivša žena pred leti dobila grozilne fotografije

Nekdanja partnerja, igralec Martin Freeman in Amanda Abbington , ki sta bila v zvezi kar 16 let, imata na svojo zvezo kar nekaj lepih spominov, nekaj pa je tudi takšnih, ki so malo manj lepi. Eden tistih, ki so malo manj lepi, je spomin na fotografije, ki sta jih prejela.

Britanska igralka je povedala, da sta z Martinom prejela 'grozilne fotografije', na katerih je bil bejzboljski kij, ovit v bodečo žico. Amanda je povedala, kako zelo jo je zadeva prestrašila in da ji je bilo zaradi fotografij v prvem trenutku, ko sta jih prejela, tudi slabo.

Ker nista vedela, kaj fotografije pomenijo, saj te niso imele nikakršnega sporočila, sta zadevo predala policiji. Pravi, da je izkusila tisto najslabšo stran družbenih omrežij. "Upam, da bodo ljudje spoznali, da je treba s sočlovekom delati zelo lepo in previdno,"je povedala za Sky News in dodala: "Družbena omrežja so lahko odličen kanal za komunikacijo, a je hkrati to tudi platforma, ki omogoča takšno in drugačno nadlegovanje ter ustrahovanje."

Dodala je, da meni, da bi se moral pri registraciji nekako vpisati, da vneseš svojo pravo identiteto, da družbena omrežja ne bi smela dovoliti uporabe vzdevkov in lažnih fotografij. "Moralo bi obstajati pravilo, da si ne moreš ustvariti anonimnega profila, s pomočjo katerega si lahko dovoliš veliko več, kot če si na fotografiji ti."

Igralka je v začetku leta izbrisala svoj Twitter profil, saj je bilo to družbeno omrežje zanjo preveč toksično in se je odločila, da zadevi naredi konec. Je pa še vedno aktivna na Instagramu.