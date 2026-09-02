Martin Scorsese bi svoj celoten arhiv podaril mestu Rim

Režiser filmov, kot so Taksist , Pobesneli bik in Dobri fantje , se je rodil staršem sicilijanskega porekla in je večkrat potrdil svojo močno vez z italijansko kinematografijo.

"Italijanska kinematografija je oblikovala moje pojmovanje filma in moje delo," je ponovil pred kratkim, ko je bil vložen predlog, ki so ga kasneje tudi potrdili, da bi postal častni predsednik nagrad David di Donatello. Nagrade so italijanska različica oskarjev.

Kot poroča Ansa, ki povzema dnevnik Corriere della Sera, se ministrstvu, ki ga vodi Alessandro Giuli, mudi s pridobitvijo arhiva. Donacijo bi med drugim radi povezali s programom usposabljanja, namenjenim mladim talentom, kar pa je po poročanju časnika zaenkrat le hipoteza. "Trenutno je prednostna naloga nekaj drugega: hramba gradiva v primernem, uporabnem in logistično stabilnem prostoru," je zapisal časnik. V ta namen so se posvetovali tudi z vodstvom palače Venezia v Rimu, ki bi morda lahko ponudilo podporo za katero od rešitev. Na sestanku je bil prisoten tudi režiserjev predstavnik.

Arhiv zajema približno 50 let ameriške kinematografije, Scorsese pa je v preteklosti že poklonil darilo italijanski državi. Filmski arhiv v Bologni namreč hrani vzorec scenarijev, ki jih je uporabljal za sodelovanje na festivalih in obletnicah tekom let.