Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Martin Scorsese bi svoj celoten arhiv podaril mestu Rim

Rim, 02. 09. 2026 11.37 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Martin Scorsese

Italijansko-ameriški filmski režiser Martin Scorsese se pogovarja z italijanskim ministrstvom za kulturo, da bi mestu Rim podaril svoj celoten arhiv, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. V njem so scenariji, kostumi, rekviziti za scenografijo, oprema, celo pisma, v katerih se s produkcijo dogovarja o filmih.

Režiser filmov, kot so Taksist, Pobesneli bik in Dobri fantje, se je rodil staršem sicilijanskega porekla in je večkrat potrdil svojo močno vez z italijansko kinematografijo.

Martin Scorsese
Martin Scorsese
FOTO: Profimedia

"Italijanska kinematografija je oblikovala moje pojmovanje filma in moje delo," je ponovil pred kratkim, ko je bil vložen predlog, ki so ga kasneje tudi potrdili, da bi postal častni predsednik nagrad David di Donatello. Nagrade so italijanska različica oskarjev.

Kot poroča Ansa, ki povzema dnevnik Corriere della Sera, se ministrstvu, ki ga vodi Alessandro Giuli, mudi s pridobitvijo arhiva. Donacijo bi med drugim radi povezali s programom usposabljanja, namenjenim mladim talentom, kar pa je po poročanju časnika zaenkrat le hipoteza. "Trenutno je prednostna naloga nekaj drugega: hramba gradiva v primernem, uporabnem in logistično stabilnem prostoru," je zapisal časnik. V ta namen so se posvetovali tudi z vodstvom palače Venezia v Rimu, ki bi morda lahko ponudilo podporo za katero od rešitev. Na sestanku je bil prisoten tudi režiserjev predstavnik.

Arhiv zajema približno 50 let ameriške kinematografije, Scorsese pa je v preteklosti že poklonil darilo italijanski državi. Filmski arhiv v Bologni namreč hrani vzorec scenarijev, ki jih je uporabljal za sodelovanje na festivalih in obletnicah tekom let.

Martin Scorsese film arhiv ministrstvom za kulturo Rim

Zaradi otrok princa Harryja staršem poslali opozorilna pisma

Žena Richarda Gera ob njegovem 77. rojstnem dnevu: Ljubim te

24ur.com Zvezdniška ekipa kljub stavki začela s snemanjem filma v Rimu
24ur.com Leonardo DiCaprio ne želi režirati: Ne bi mogel doseči Scorsesejeve veličine
24ur.com Scorsese in DiCaprio bosta znova združila moči
24ur.com Scorsese snema drugi del televizijske serije o krščanskih svetnikih
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bradley Cooper razkril nenavadno televizijsko obsesijo svoje mame
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
zadovoljna
Portal
Že 20 let je edina ženska, ob kateri si želi zaspati in se zbuditi
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila
Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila
Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju
Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju
vizita
Portal
Pozabite na borovnice: to sadje je lahko za črevesje veliko boljša izbira, a ga skoraj nihče ne kupuje
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
cekin
Portal
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
moskisvet
Portal
Ilona Maher ve, kako pritegniti poglede: Zdaj je vse bolj jasno
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Objavil drzen posnetek z jahte: Selena pokazala več kot običajno
Objavil drzen posnetek z jahte: Selena pokazala več kot običajno
Zemlja postaja temnejša: Kaj to pomeni?
Zemlja postaja temnejša: Kaj to pomeni?
dominvrt
Portal
Listne uši letos napadajo bolj kot običajno. Razlog marsikoga preseneti
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
okusno
Portal
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Cimra
Cimra
Premiera
Premiera
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929