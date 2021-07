Martin Scorsese od hčere prejel portret, ki slavi njegove filme

Priznani režiser Martin Scorsese je od svoje hčere Francesce prejel trendovsko sliko, ki obeležuje njegovo življenje in delo v filmski umetnosti. Darilo je ponosno pokazal svojim oboževalcem na Instagramu, kjer je objavil fotografijo, na kateri pozira ob portretu, poleg pa zapisal: "Hvala moji hčeri Francesci Scorsese za to čudovito darilo." Umetniško delo je portret režiserja, prepreden s fotografijami in naslovi nekaterih izmed njegovih najbolj znanih filmov, kot so Volk iz Wall Streeta , Taksist in Dobri fantje .

Portret Mean Streets, poimenovan po Scorsesejevem istoimenskem filmu iz leta 1973, ki v slovenščini nosi naslov Ulice zla, je naslikal newyorški umetnik Aaron Gigi na pleksi steklu. Pri ustvarjanju je uporabil cement na leseni plošči in stare fotografije. "Naslova delo ni dobilo zgolj zato, ker gre za enega od filmov, ki jih je posnel, temveč tudi zaradi plasti betona, ki pokriva naslove filmov in fotografije, kar daje delu občutek ulične umetnosti. Beton simbolizira tudi legendarno in ikonično kariero, ki bo za vedno zapečatena v zgodovino filmske umetnosti," je za Page Six povedal Aaron in dodal, da je sliko ustvarjal 36 ur. Umetnik je bil navdušen, da je bila podarjena samemu Scorseseju, saj je na družbenem omrežju zapisal: "To delo je končalo v pravih rokah."