Martin Scorsese priznal: Uporabljam umetno inteligenco

Kaže, da veliki umi res razmišljajo podobno. Le nekaj dni po tem, ko je Steven Spielberg zavzel stališče, da je umetna inteligenca lahko koristna pomoč pri filmski produkciji, je svoje enako razmišljanje izrazil tudi sloviti Martin Scorsese, ki si je z novo tehnologijo pomagal pri pripravi svojega novega filma.
83-letni režiser je pojasnil, da si z umetno inteligenca pomaga pri izdelavi snemalnih knjig oziroma pri vizualizaciji prizorov še pred začetkom snemanja. Po poročanju The New York Times, se je legendarni filmski ustvarjalec pred kratkim tudi pridružil podjetju Black Forest Labs, ki se ukvarja prav s pripravo snemalnih knjig s pomočjo UI.
Scorsese ob tem poudarja, da umetne inteligence ne vidi kot nadomestek za ustvarjalce ali scenariste, temveč kot orodje, ki mu omogoča, da hitreje in bolj jasno posreduje ideje svojim sodelavcem. "Zanima me stičišče tehnologije in pripovedovanja zgodb ter načini, kako lahko to razširi meje ustvarjalnosti, občinstvu pa ponudi globljo bogatejšo filmsko izkušnjo," je dejal.
Njegova podpora prihaja v času, ko se o vlogi umetne inteligence v filmski industriji vse glasneje izrekajo tudi drugi znani obrazi. Igralka Demi Moore je letos dejala, da je morda bolj smiselno iskati načine sobivanja s tehnologijo kot pa se ji povsem upirati. Številni ustvarjalci pa kljub temu do nove tehnologije ostajajo skeptični. Med kritiki vse večjega vpliva umetne inteligence sta na primer oskarjevec Guillermo del Toro ter igralec in režiser Seth Rogen.
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