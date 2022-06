Martin Sheen svojo izbiro umetniškega imena močno obžaluje

Martin Sheen bi si želel, da bi bil pod projekti, kot so Apokalipsa zdaj, Wall Street, Dvojna igra in Zahodno krilo , podpisan s svojim pravim imenom. Zvezdnik je bil 3. avgusta 1940 rojen kot Ramon Estvez, določitev o spremembi imena pa še danes obžaluje.

V nedavnem intervjuju je pojasnil: ''Nikoli si uradno nisem spremenil imena. Na mojem rojstnem listu še zmeraj piše Ramon Estvez. To ime je tudi na morem poročnem listu, na mojem potnem listu in vozniškem dovoljenju.'' Dodal je, da v preteklosti ni imel dovolj poguma, da bi vztrajal pri tem, v kar verjame, sedaj pa mora zato plačevati davek, s tem pa namignil, da so ga v spremembo prepričali drugi.

Sheen se je kot igralec pred gledalci prvič pojavil v petdesetih, ko je bil še najstnik. ''Ko sem leta 1959 prišel v New York, je bil ta prežet s predsodki glede Latino-Američanov, predvsem pa glede skupnosti s portoriškim poreklom, sam pa sem se tej čutil zelo pripadnega,'' je povedal igralec, ki ima španske korenine, njegova mati pa je izvirala iz Irske.