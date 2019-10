Martina Plohl: Dober trener je tisti, ki je varovancu kot druga mama oziroma oče

Uspešna slovenska plesalka Martina Plohl je po izobrazbi magistrica ekonomskih in poslovnih ved, vendar jo ljubezen do plesa spremlja že od otroštva in tako je kljub svoji izobrazbi ostala v plesnem svetu. V času svoje aktivne profesionalne plesne kariere je bila med drugim tudi večkratna državna prvakinja v standardnih plesih, latinsko-ameriških plesih in v kombinaciji desetih plesov, bila pa je uvrščena tudi na 13. mesto svetovne rang lestvice.

Zadnja leta pa Martina deluje kot plesna trenerka in koreografinja tako tekmovalcev kot tudi ostalih ljubiteljev plesa. V svojih dosedanjih letih mentorstva je ustvarila 30 državnih prvakov, enega pa popeljala celo na sam svetovni plesni vrh. Martina ima tudi svoj plesni studio Plohl v domačem kraju Slovenska Bistrica, kjer skrbi za svoje plesne varovance. Ker na področju športnega plesa ne obstaja veliko literature, se je Martina odločila, da izda svoj prvi plesni priročnik, ki je namenjen trenerjem in plesalcem latinsko-ameriških in standardnih plesov.

"Pri dobrih trenerjih je pomembno, da so bili nekoč dobri plesalci"

Znanje je črpala kar iz svojih izkušenj, saj si jih je skozi bogato 23-letno kariero nabrala kar nekaj. "Rada bi pomagala novim generacijam plesalcev in mlajšim trenerjem ter starejše trenerje ozavestila z nekimi novostmi, načini in principi, ki jih mogoče prej niso poznali," je za 24ur.com povedala simpatična Martina, ki pravi, da je večina literature s področja plesa v angleškem jeziku in ples razlaga le s strani tehnike in motorike. Njena knjiga pa dela ravno obratno. "Moja knjiga je širša varianta, saj notri opisujem metode, kako naj bi plesalci sami trenirali, kar se mi zdi velik problem, saj si otroci ne znajo več sami konstruirati treninga in časa, da bi prišli do nekih rezultatov," je pojasnila.

Martino pa najbolj moti, da mlajši trenerji poučujejo vse plesne pare enako. "Jaz pa sem v svoji knjigi razdelala, kako je poučevanje odvisno od starosti, predznanja, sposobnosti, starosti in nenazadnje tudi od volje, ki jo ima vajenec do dela," je pripovedovala in poudarila, da je pri trenerjih pomembno, da so bili nekoč dobri plesalci, ker le tako lahko svoje občutke in izkušnje s plesnega parketa in tekmovanj prenesejo na mlajše generacije.

Na treningih je stroga, a ima svoje varovance nadvse rada

Po povedanemu sklepamo, da je Martina prijazna in prilagodljiva učiteljica, vendar nas hitro popravi in pove, da je do svojih varovancev zelo stroga. "Sem stroga učiteljica z velikim srcem. Na treningih veliko zahtevam, saj želim imeti na koncu občutek zadovoljstva, da so se plesalci nekaj naučili," pravi nasmejana rjavolaska, ki pa dodaja, da se tudi ona od svojih varovancev na podlagi njihovih reakcij in dosežkov marsikaj nauči. "Veliko zahtevam od njih, ampak sem zanje pripravljena tudi veliko narediti. Mislim, da moji varovanci čutijo mojo ljubezen, saj je pravi trener tisti, ki je kot njihova druga mama oziroma oče."

Priročnik ni omejen le na ples

Martinine izkušnje pa izhajajo tudi iz tega, da je ena izmed profesionalnih plesalk v oddaji Zvezde plešejo in pravi: "Ko dobiš v roke plesalca, moraš z njim delati na popolnoma drugačen način, kot pa če v roke dobiš športnika, kar sem imela priložnost spoznati. Z Denisem Porčićem sva trenirala na čisto športen način, kjer sva samo delala in se nisva preveč poglabljala v zgodbo. Vse je razumel s tehničnega vidika," je pripovedovala in dejala, da pa je bila zgodba pri igralcu Roku Kunaverju popolnoma drugačna. "Zame je bil to velik izziv, saj sem mu morala razložiti zgodbo in ko se je v njej našel, jo začutil in vedel, kakšno vlogo ima, je bilo vse precej lažje. Ni šlo na način, da bi mu razložila samo korake in bi šlo," je povedala in dodala, da bi knjiga lahko pomagala tudi trenerjem katerega drugega športa, ne samo plesa, saj bi z njo lahko videli čisto druge aspekte treninga.