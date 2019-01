Mary Austin bo za Bohemian Rhapsody prejela masten ček

67-letna Mary Austin, ki je bila v 70. letih prejšnjega stoletja zaročena s Freddiejem Mercuryjem, bo prejela skoraj 44,5 milijona evrov od dobička filma Bohemian Rhapsody, ki je velikanski hit na kinoblagajnah in hkrati najbolj dobičkonosna filmska biografije do zdaj.

Mercury ji je po smrti leta 1991, poleg razkošnega doma, zapustil polovico svojih prihodnjih dogodkov, njen delež pa se bo po smrti njegovih staršev zvišal na 75 odstotkov. Film je do zdaj prinesel že okoli 645 milijonov evrov, sicer pa so prihodki od zasedbe Queen razdeljeni na štiri dele, med dediče Mercuryja in preživelimi člani Brianom Mayjem, Rogerjem Taylorjem inJohnom Deaconom.

"Vsi bodo imeli velikanski dobiček. Film je naredila produkcijska hiša Queen Films, ustvarili pa so ga sami, zato lahko zaščitijo svoj delež. Studio bo tako dobil polovico, ostalo pa preostali člani Queen in dediči po Mercuryju," so viri povedali za MailOnLine.

Mary je Freddieja srečala, ko ji je bilo 19 let, on pa jih je imel 24, hitro sta se zaljubila in se tudi preselila skupaj. Mary pa je bila tudi s Queeni na turnejah. Freddie jo je zaprosil po štirih letih razmerja, a si je nato premislil in ji razkril svoja istospolna nagnjenja. Zato ji je kupil stanovanje blizu svojega, nato pa sta ostala prijatelja vse do njegove smrti leta 1991.