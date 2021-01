Mary J. Blige abrahama proslavila v kopalkah

Glasbena diva Mary J. Blige je 11. januarja praznovala 50. rojstni dan. Da je še vedno v dobri formi, je dokazala z novimi fotografijami, na katerih pozira na peščeni plaži v zlatih dvodelnih kopalkah, svoj videz pa je dopolnila z zlatim nakitom in sončnimi očali. Pod njenimi objavami so se zvrstili številni komentarji, da je videti odlično. Ena pa je celo zapisala: "Uau. Petdeseta še nikoli niso bila videti tako dobro!"

Ob pevkinem 50. rojstnem dnevu se je zvrstilo ogromno čestitk, za katere se je zahvalila z novo fotografijo s plaže. Pod njo je zapisala: "Vsem se moram zahvaliti za ogromno ljubezni, ki ste mi jo izkazali ob tem mejniku. V resnici z besedami ne morem izraziti, kako zelo vas cenim! Naj Bog še naprej varuje vas in vaše bližnje in naj vas blagoslovi z vsemi vašimi potrebami in željami."