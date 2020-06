Mary J. Blige kmalu z lastno vinsko linijo

''Sun goddess (Sončna boginja, op. a.) so močnejša in bogata suha vina, ki ponazarjajo toplino, strast, energijo ter globljo povezanost z naravo,'' se glasi opis, ki ga je izdala severnoitalijanska vinska klet v povezavi z zvezdnico. ''Prijatelj me je seznanil z Marcom Fantinelomin mi ga predstavil kot vinarja, ki ima najboljši sivi pinot na svetu. Po sprehodu po vinogradih ter degustaciji z družino Fantinel, sem se počutila neskončno povezana s krajem ter tamkajšnjimi ljudmi,'' je o prvi vinski izkušnji povedala pevka.

Mary J. Blige je svoje navdušenje nad projektom delila tudi s sledilci na družbenem omrežju Instagram. Pripisala je, da na police prihaja nekaj, kar bo ljudem v teh težkih časih zagotovo pomagalo. Dodala je, da je na izdelku delala kar tri leta in da upa, da bo ljudem narisal nasmeh na obraz.