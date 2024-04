Mary J. Blige se namerava v bližnji prihodnosti upokojiti

Ameriška pevka in igralka Mary J. Blige se namerava v bližnji prihodnosti upokojit. Zvezdnica je v nedavnem intervjuju povedala, da trenutno v tem uživa, vendar ji tega ni treba več početi. Trenutno pripravlja tudi nov studijski album, za katerega je namignila, da bi lahko bil njen zadnji. Grammyjeva dobitnica je med drugim našla svojo ljubezen, ljubezen do sebe.

Mary J. Blige je v novem intervjuju delila svoje načrte o upokojitvi. 53-letna R&B ikona je razkrila, da se namerava upokojiti iz glasbene industrije v naslednjih petih ali šestih letih. "Trenutno se bom vsekakor še ukvarjala z igranjem, a zagotovo se bom upokojila čez približno pet ali šest let," je za Extra povedala Mary, ki je igrala tudi v The Umbrella Academy in Scream: Resurrection. "Trenutno še vedno počnem, kar počnem, vendar ne tako pogosto, kot sem to počela, ker mi zdaj ni treba." Ko gre za glasbo, ki jo trenutno ustvarja, je dejala, da poje o življenju, o ljubezni, o tem, kako biti stabilen in razumeti, da lahko imaš stvari, kot je denimo ljubezen. Lahko imaš dobro življenje. "Predvsem o ljubezni do sebe. Moja prava ljubezen sem jaz in našla sem jo."

Mary J. Blige FOTO: AP icon-expand

Toda medtem pevka že razmišlja o koncu svoje izjemno uspešne glasbene kariere, ki je trajala več kot tri desetletja, še vedno spremljamo njene dosežke, vključno s sprejemom v Dvorano slavnih rokenrola leta 2024. Blige je bila skupaj s Cher, Dave Matthews Bandom, Foreignerjem, Petrom Framptonom, Kool & the Gangom, Ozzyjem Osbournom in A Tribe Called Quest, 21. aprila napovedana kot novinka v oddaji American Idol. Dodala je, da je lepo biti počaščen na ta način in da je to nekaj najbolj neverjetnega in posebnega. Na slovesnosti, ki bo potekala 19. oktobra v Clevlandu, bo nastopila tudi sama.