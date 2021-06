Mary J. Blige: Z depresijo sem se spopadala s pomočjo glasbe

Mary J. Blige je v napovedniku za svoj novi dokumentarni film povedala, da se je med snemanjem albuma My Life, ki je odločilno vplival na njeno kariero, spopadala z depresijo, ki ji je vzela voljo do življenja.

Dokumentarni film z naslovom Mary J. Blige: My Life, ki bo izšel junija, sledi vzponu kariere legendarne R&B pevke in nastanku njenega pomembnega albuma iz leta 1994. Mary v napovedniku iskreno pojasnjuje: "My Life je verjetno moj najtemnejši album, ki je nastal v enem od mojih najtemnejših obdobij." Med ustvarjanjem glasbene umetnine je pevka trpela za depresijo, ni pa se zavedala, kako razširjena je ta bolezen: "Večino časa sem bila depresivna in nisem hotela živeti. Vse, kar sem držala v sebi, sem lahko zapisala in zapela. Nisem vedela, da se toliko ljudi počuti enako."