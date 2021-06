Mary-Kate in Ashley Olsen: Sva perfekcionistki in marljivi delavki

Ashley Olsen je v intervjuju za tuj medij pojasnila, zakaj sta s sestro dvojčico Mary-Kate tako diskretni, kar se odraža tudi v njunem slogu oblačenja in modnih kreacijah. Dejala je, da je bilo skrivanje zasebnega življenja pred očmi javnosti del njunega odraščanja. "Vzgojeni sva bili v diskretna človeka," je nekdanja igralka odgovorila na vprašanje o njunem zadržanem, skromnem slogu oblačenja. "Mislim, da je to le najina estetika, najina oblikovalska želja. To pa ne pomeni, da ne ceniva tudi nečesa resnično okrašenega ali vpadljivega. Včasih s tem začneva kolekcijo, nato pa ta preide k bolj poenostavljenim kosom," je dodala njena sestra dvojčica.

Ashley je povedala, da z Mary-Kate svojih imen sprva nista želeli povezovati s svojo modno znamko: "Nisva želeli biti pred njo, niti nisva dali ljudem takoj vedeti, da sva to midve. Do izdelka nama je bilo toliko, da sva se spraševali, koga bi lahko postavili v ospredje namesto sebe."

Mary-Kate je v pogovoru z The Row dejala, da sta z Ashley perfekcionistki. "Sva marljivi delavki in vedno je bilo tako," je dejala in dodala, da je vesela, ker ljudje na njuno blagovno znamko gledajo "kot na popoln izdelek ali izdelke, v katerih se počutijo popolno ali kot celota". O njunem delovnem procesu pa je Ashley povedala: "Menim, da je razlog, zakaj se ukvarjava z modo, nenehno prizadevanje za odpravljanje pomanjkljivosti, in za to je vedno na voljo naslednja sezona. Najina naloga pa je tudi ta, da najdeva vse pomanjkljivosti, da se neprestano premikava naprej in uriva svoje oči ter poskrbiva, da bodo vsi zadovoljni. Gre za razvijanje in učenje." Dvojčici letos praznujeta 15 let svoje modne hiše. Po koncu uspešne igralske kariere sta se namreč posvetili modemu oblikovanju.

"Za naju je bilo zelo pomembno, da imava nadzor in počneva stvari takrat, ko se nama to zdi prav. To je bila gonilna sila znamke in verjetno obstajajo nekatere stvari, ki se na tak način pospešijo, obstajajo pa tudi stvari, ki so se upočasnile. Vedno moraš najti ravnovesje, s katerim se prepričaš, da ne zaostajaš in nisi prepočasen, ampak na pravi način slediš industriji," je v zaključku zvezdnica podala modni nasvet za vse tiste, ki se želijo podati na podobno pot.