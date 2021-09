Mary-Kate Olsen uspešna na konjeniškem turnirju

Mary-Kate Olsen , igralka, modna oblikovalka in sedaj tudi jahačica, je na konjeniškem tekmovanju v Rimu dokazala, da je tudi na tem področju zelo uspešna. Olsenova in konj Iowa Van Het Polderof sta se namreč odlično odrezala na progi z ovirami in si prislužila tretje mesto.

35-letnica, ki je s sestro Ashley uspešno igralsko kariero gradila praktično od rojstva, se je v zadnjih letih umaknila iz Hollywooda in se posvetila predvsem modnemu svetu in konjeništvu, za katero pravi, da je zelo pomemben del njenega življenja. "Dovoli mi, da imam še eno življenje, ki je ločeno od mojega dela. Uči me sprejemanja, potrpljenja, discipline ter tudi tekmovalnosti in vseh drugih čustev, ki jih doživljamo tudi v vsakodnevnem življenju," je dejala Olsenova, ki se je z jahanjem ukvarjala že v srednji šoli in ga nato za nekaj časa opustila, ko se je preselila v New York.