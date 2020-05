Mary-Kate zapustila Sarkozyja, ko je v skupno hišo želel vseliti bivšo ženo in otroke

Njun zakon je visel na nitki, a ko je francoski bankir zaradi nevarnosti pandemije, ki je ustavila svet, v skupno domovanje vselil nekdanjo ženo in skupne otroke, je 33-letna modna oblikovalka spakirala kovčke in odšla. To naj bi bila zanjo kaplja čez rob.

Ameriški portalPage Sixje že poročal, da naj bi se Olivier Sarkozy po razhodu zMary-Kate Olsenspet bolje razumel z nekdanjo ženo Charlotte Bernard, s katero ima dva otroka. V začetku aprila je Charlotte poklical in ji rekel, naj skupaj z otrokoma pride v vilo v Hamptonsih, veliko 1200 kvadratnih metrov.

"Oliverja je skrbela varnost njegove družine v New Yorku med pandemijo. Z Mary-Kate sta se pogovarjala in vztrajal je, da se jima njegova bivša žena in otroci pridružijo v skupnem domu," je povedal neimenovani vir za portal in dodal: "Morda imajo Francozi drugačen pogled na zakon in družino in čeprav Mary-Kate obožuje njegove otroke, je bilo zanjo preveč, da bi živela z njegovo bivšo ženo. Bi vi želeli živeti z nekdanjo ženo vašega moža med takšno krizo kot je ta?"

icon-expand Mary-Kate ni prenesla, da bi bila njegova nekdanja žena nenehno prisotna. FOTO: Profimedia

Prijatelji Mary-Kate sicer pravijo, da se modna oblikovalka dobro razume z Olivierjevo bivšo ženo, a da ji pač ni do skupnega življenja z njo. "Še isti trenutek, ko se je Mary-Kate odpeljala iz dvorišča skupnega domovanja, je Olivier poklical mamo, otroke in Charlotte, da naj pridejo k njemu, ker naj bi bilo tam varneje v času pandemije. Med Charlotte in Olivierjem se ne dogaja nič romantičnega, ostajata v dobrih odnosih in on želi v času pandemije pomagati,"je še povedal vir.