'Maščevanje' Halle Berry: igralca pred njegovo partnerko strastno poljubila

Medtem ko je Brody na letošnji podelitvi zlatih kipcev med prehodom po rdeči preprogi govoril z eno od ameriškim medijskih hiš, se je igralka prikradla do njega, ga objela in ga poljubila na usta. Da je bilo vse skupaj še dodatno začinjeno, pa je poskrbelo dejstvo, da je bila vsemu temu iz prve vrste priča Brodyjeva izbranka Georgine Chapman , sicer bivša soproga zloglasnega Harveyja Weinsteina .

Spomnimo, ko je igralec leta 2003 osvojil oskarja za vlogo v filmu Pianist in s tem pri 29 letih postal sploh najmlajši prejemnik nagrade v kategoriji za najboljšega igralca v glavni vlogi, je v valu sreče objel Halle Berry, ki mu je oskarja podelila, in jo vneto poljubil na ustnice. O poljubu, ki je igralko popolnoma presenetil, je takrat govoril ves svet. In sedaj, 22 let pozneje, je zvezdnica prišla na svoj račun.

Očividci, teh ni bilo malo, so poljub pospremili s kliki presenečenja navdušenja, dogajanje pa so v fotografske objektive skušali ujeti tudi preostali mediji, ki so se zgrnili okoli njiju. Georgine, Brodyjeve srčne izbranke, poljub očitno ni zmotil, saj se je vsemu skupaj le nasmehnila in izbrancu ter Halle Berry namenila celo aplavz.

Da gre le za šalo in da se med njima nič ne plete, sta dala vedeti tako igralec kot igralka, ki sta se nato prijateljsko objela. Halle se je nato hitro obrnila proti Georgini, se ji opravičila in tudi njej namenila poljub, tokrat na lice. "Oprosti Georgina, ampak to sem morala storiti. 22 let sem čakala, da ga dobim na rdeči preprogi in mu prislonim enega. Tista noč (podelitev oskarjev leta 2003, op.a.) je bila nora zanj in zame. Biti del tistega trenutka ... morala sem mu vrniti."