Massiel Taveras po drami z varnostnico v Cannesu: Potrebujemo spoštovanje

Filmski festival v Cannesu se je zaključil, za vsaj dve zvezdnici pa je pustil grenak priokus. Tako kot vsaka večja prireditev, na kateri se zbere večje število znanih, tudi tokrat ni manjkalo manjših zapletov in incidentov. V enega teh je bila vsaj dvakrat vključena varnostnica, ki je na rdeči preprogi pospremila pevko Kelly Rowland , s katero sta se zapletli v spor, pozneje pa se je enako zgodilo še z igralko Massiel Taveras .

Prva se je na dogajanje in svoje obnašanje odzvala pevka, ki je na tiskovni konferenci dejala, da jo je varnostnica priganjala, naj se čim prej umakne z rdeče preproge, pri tem pa se je je skušala tudi dotakniti in jo na ta način dodatno vzpodbuditi, da odide v notranjost zgradbe. Varnostnici je svoje neodobravanje izkazala tudi z žugajočim prstom proti obrazu, namignila pa je tudi, da naj bi varnostnico motila njena barva kože.

Kljub temu, da je na družbenem omrežju pohvalila pevko, pa 39-letna igralka ni javno spregovorila o besedah, ki jih je izmenjala z varnostnico. Kot je razvidno s posnetka, ki je pozneje zaokrožil po družbenih omrežjih, je tudi njo varnostnica priganjala, da se čim prej pomakne po stopnicah nazzgor do zgradbe, med tem pa si je Taverasova skušala popraviti dolgo vlečko, na kateri je imela podobo Jezusa.

Le nekaj dni pozneje se je enako pripetilo Taverasovi, ki se je odzvala na družbenem omrežju Instagram, kjer je pohvalila pevkin odziv in delila naslove člankov, v katerih so povzemali besede Rowlandove. "Kraljica," je pripisala igralka dominikanskih korenin, pozneje pa zapisala še: "Potrebujemo spoštovanje."

Čeprav se je igralka ves čas obračala, da bi še pozirala pred fotografi in občinstvom, pa je varnostnica skušala s kretnjami in dotiki nakazati, naj se pomakne in naredi prostor za naslednjo zvezdnico, ki je prihajala za njo. Ko se je je varnostnica dotaknila, je igralka vidno vzkipela, na vrhu stopinica pa jo je celo potisnila stran od sebe.