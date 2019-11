Materina smrt ga je močno zaznamovala

Še preden je postal igralec, je Rüzgar Aksoyštiri leta delal kot radijski voditelj, nekaj časa pa je sinhroniziral filme.

"Ko sem se tega naveličal, sem se preselil v Antalyo. Potem so se pojavile težave s sinhronizacijsko službo, zato sem se nekaj časa ukvarjal s prodajo čaja. Potem se mi je zazdelo, da bi bil moj obraz primeren za televizijo. Tako je v moje življenje prišla igra. Na istanbulski univerzi sem študiral na oddelku za radio, film in televizijo," je v nekem intervjuju povedal o svojih začetkih. Rüzgar je odraščal z mlajšo sestro in bratom.