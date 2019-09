Najmlajša milijarderka na svetu in članica družine Kardashian-Jenner, Kylie Jenner , in njen izbranec, raper Travis Scott sta za revijo Playboy spregovorila o njunem najbolj intimnem delu življenja. Travis je svoji partnerki zastavljal zelo drzna vprašanja in razkrila sta, da se njuni spolni odnosi zaradi hčerke Stormi niso čisto nič poslabšali – še več, zdaj je med njima še bolj vroče.

28-letni raper je dejal, da se ne strinja s trditvami, da prihod otroka škodi intimnosti partnerjev. "Mislim, da sva zagotovo dokazala, da so trditve neresnične," je med hihitanjem zatrdila 22-letnica. Travis pa je nato svojo izbranko pohvalil, da se še vedno zaveda svoje spolne privlačnosti, čeprav je postala mama. "Ti me opominjaš, da materinstvo in spolna privlačnost lahko soobstajata. Ni nujno, da bo katerakoli ženska zaradi privlačnosti izgubila svoja načela ali postala slaba mati," je odgovorila Kylie. "Lahko si spolno privlačna in še vedno dobra mati," je še dodala.

Kylie in Scott sta se spoznala leta 2017 na festivalu Coachella, za nosečnost pa sta izvedela le nekaj tednov po tem. Raper je partnerico v intervjuju vprašal, kaj je po njenem mnenju skrivnost za njuno srečo tudi po rojstvu hčerke. "Midva enako razmišljava, imava enake cilje in strasti v življenju. Poleg dejstva, da je med nama kemija, se skupaj tudi zelo zabavava. Si moj najboljši prijatelj," je iskreno povedala Kylie in dodala, da imata tako kot vsi tudi onadva vzpone in padce, vendar se skupaj razvijata in postajata vedno močnejša.

Kylie je povedala, da se je morala naučiti, kako ugasniti telefon in preživljati čas proč od svojih 146 milijonov sledilcev na Instagramu. Pravi, da obožuje dneve, ki jih preživi le z družino."Ko imava prost dan, se ves čas igrava s Stormi in skupaj se zelo zabavamo. Veliko plavamo, saj Stormi obožuje plavanje, zato smo veliko v bazenu, drugače pa se igramo v njeni sobi ali pa gremo skupaj na kosilo." Ko pa Stormi zaspi, starša veliko časa preživita pred televizijo in tako pogledata veliko filmov in serij. "Zelo se zabavava skupaj, veliko se smejiva ali pa imava globoke pogovore," je zaključila uspešna podjetnica.