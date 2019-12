Mathew Knowles trdi, da so Beyoncé in Kelly Rowland spolno nadlegovali

Ko je bila zasedba Destiny's Child še na začetku kariere, se je dvema članicama zasedbe, Beyoncé in Kelly Rowland, zgodilo, da sta bili spolno nadlegovani s strani fantovske zasedbe Jagged Edge.

O tem je zdaj spregovorilMathew Knowles, oče slavne pevke Beyonce Knowles, in nekdanji menedžer skupine Destiny's Child. Kot menedžer zasedbe je namreč na skupno turnejo poslal obe zasedbi, kjer je prišlo do incidenta.

Dodal je, da sta ju nadlegovala dva člana zasedbe, do tega pa naj bi prišlo na začetku leta 2000: "Dekleti sta bili mladoletni, imeli sta 16 let, fantje pa so bili stari 21, 22 let. Dekleti sta me poklicali in priznali, da sta konstantno nadlegovani s strani dveh članov. Tega nisem mogel dopustiti, poskrbel sem, da so fantje zapustili avtobus." je menedžer in podjetnik dejal v intervjuju za Vlad TV. Knowles v podrobnosti ni želel iti, prav tako o tem še nista spregovorili Beyonce in Kelly.

Jagged Edge je kvartet iz Atlante, zasedbo sestavljata dvojčka Brandon in Brian Caseyter Quick Norman inRichard Wingo. Največji uspeh so doživeli leta 2001 s pesmijo Where The Party At, pri kateri jim je pomagal raper Nelly. Zasedba se na obtožbe še ni odzvala.