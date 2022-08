Mati Elona Muska ob obisku najbogatejšega Zemljana spi v garaži.

Kljub temu, da ima Elon Musk v žepu kar 257, 3 milijarde evrov, kar ga dela najbogatejšega človeka na Zemlji, to ne pomeni, da so vsi aspekti njegovega življenja luksuzni. Njegova mama, legendarna manekenka Maye Musk, je britanskemu časniku The Times razkrila, da mora, ko sina obišče v Teksasu, spati v njegovi garaži.