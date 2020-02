Mati in sin obtožena kraje nakita pri hčerki prvega moža formule 1

Kot smo že poročali, so decembra vlomilci oropali londonsko domovanje Tamare Ecclestone ter njenega soproga Jaya Rutlanda. Roparji naj bi vstopili čez vrt, v spalnici vlomili v sef in odnesli za 60 milijonov vrednega nakita. Tamara je bila v času vloma z možem in hčerko na počitnicah.

"Upoštevajoč dejstvo, da ima Tamara močno varovanje, sklepam, da je bil storilec nekdo 'od znotraj," je po vlomu komentiral dogajanje njen oče, Bernie Ecclestone, prvi mož formule 1. Policija pa je zdaj potrdila, da so v zvezi z vlomom aretirali dvojico, 47-letno čistilko Mario Mester in njenega 29-letnega sina Emila-Bogdana Savastruja, ki je delal kot natakar.