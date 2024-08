Mati manekenk Belle in Gigi Hadid zaročena z dolgoletnim partnerjem

OGLAS

Yolanda Hadid bo stopila pred oltar. Nekdanji model in zvezdnica resničnostne oddaje Real Housewives of Beverly Hills je potrdila, da sta se z dolgoletnim partnerjem Josephom Jingolijem zaročila. Kot je razkrila, se je to zgodilo že pred dvema letoma med počitnicami na Nizozemskem, ali imata določen datum poroke, pa ni omenila.

Yolanda Hadid in Joseph Jingoli sta zaročena. FOTO: Profimedia icon-expand

Hadid se je leta 2018 v intervjuju za People Now spominjala časa, ko je spoznala svojega sedanjega zaročenca. "Osredotočila sem se na to. Doživela sem ljubezenski vihar, zato sem si zapisala natančne lastnosti, za katere sem želela, da jih ima moški, in so mi pomembne. Nato je ta čudežno pozvonil na vratih moje kmetije," je povedala zvezdnica, ki se je pred tem ločila od nekdanjega moža Davida Fosterja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Čeprav je njen zaročenec zelo simpatičen, pa to ni bil edini razlog, da se je zaljubila vanj, je še dodala: "Ko spoznaš nekoga, ki živi z mislijo, da bo umrl, kakor sem pred tem čutila tudi sama, ceniš življenje, on pa je delil mojo hvaležnost. To je ustvarilo še dodatno povezanost med nama. Živeti v trenutku, uživati vsak dan in ne čakati. Zakaj čakati? Samo prepustimo se in uživajmo." Yolanda že od leta 2012 živi s kronično boreliozo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči