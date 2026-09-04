Mati Meghan Markle 70. rojstni dan praznovala brez hčerke in vnukov

Mati Meghan Markle , Doria Ragland , je svoj 70. rojstni dan praznovala umirjeno in daleč stran od hčerke in njene družine, ki se je le nekaj dni prej preselila v Združeno kraljestvo. Socialno delavko so na ta dan opazili v bližini njenega doma, ko je oblečena v vsakdanja oblačila pobrala pošto in na poti do nabiralnika populila plevel.

Kot je pred kratkim poročal TMZ, naj Doria, ki je bila na vnuka in vnukinjo zelo navezana, ne bi načrtovala selitve čez Atlantik, kjer bi se pridružila hčerini družini. 70-letnica je zelo aktivna znotraj svoje skupnosti, ki se ukvarja z jogo, in ni pripravljena zapustiti svojih prijateljev, s katerimi si je zelo blizu.

45-letna Markle in 41-letni princ sta nedavno presenetila z novico, da se po šestih letih vračata v njegovo domovino. Njun odhod je takrat zelo odmeval, skrhani odnosi znotraj kraljeve družine pa še vse do danes niso popravljeni, saj Harry in njegov brat William še vedno naj ne bi imela stikov.