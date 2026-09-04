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Mati Meghan Markle 70. rojstni dan praznovala brez hčerke in vnukov

Los Angeles, 04. 09. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Meghan Markle, princ Harry in Doria Ragland

Po selitvi v Kalifornijo sta otroka Meghan Markle in princa Harryja uživala le v družbi babice Dorie Ragland, s katero sta si bila zelo blizu. Ker sta se vojvoda in vojvodinja Sussekška odločila, da se z družino za nekaj let vrneta na Otok in sta to storila še pred koncem poletja, pa je mati nekdanje igralke 70. rojstni dan preživela sama.

Mati Meghan Markle, Doria Ragland, je svoj 70. rojstni dan praznovala umirjeno in daleč stran od hčerke in njene družine, ki se je le nekaj dni prej preselila v Združeno kraljestvo. Socialno delavko so na ta dan opazili v bližini njenega doma, ko je oblečena v vsakdanja oblačila pobrala pošto in na poti do nabiralnika populila plevel.

Doria Ragland na poroki Meghan Markle in princa Harryja v družbi kraljice Camille.
Doria Ragland na poroki Meghan Markle in princa Harryja v družbi kraljice Camille.
FOTO: Profimedia

Kot je pred kratkim poročal TMZ, naj Doria, ki je bila na vnuka in vnukinjo zelo navezana, ne bi načrtovala selitve čez Atlantik, kjer bi se pridružila hčerini družini. 70-letnica je zelo aktivna znotraj svoje skupnosti, ki se ukvarja z jogo, in ni pripravljena zapustiti svojih prijateljev, s katerimi si je zelo blizu.

45-letna Markle in 41-letni princ sta nedavno presenetila z novico, da se po šestih letih vračata v njegovo domovino. Njun odhod je takrat zelo odmeval, skrhani odnosi znotraj kraljeve družine pa še vse do danes niso popravljeni, saj Harry in njegov brat William še vedno naj ne bi imela stikov.

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Vojvoda in vojvodinja sta se skrivaj izselila iz njunega 14 milijonov evrov vrednega dvorca v Kaliforniji, kjer sta živela zadnja leta, a se, po izjavah njunih sosedov za Daily Mail, nikoli nista povsem vključila v življenje skupnosti. Nekateri med njimi so celo priznali, da se veselijo njune selitve. "Ne bi mogli biti bolj veseli, da odhajata," je dejal nekdo, drugi pa je priznal: "Hvala bogu! Mesto se ju je naveličalo. Njune vzvišanosti in neskončne drame!"

Manj veseli pa so novice bili njuni novi sosedje na drugi strani Atlantika, ki naj bi družino pričakovali zadržano in se ne veselijo novih prebivalcev njihove skupnosti, je za Page Six dejala kraljeva komentatorka Kinsey Schofield.

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