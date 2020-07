Mati Miley Cyrus o hčerkinem zdravju: Je najbolj trezna oseba na svetu

"Vsi mislijo, da je Miley zelo divja," je v podkastu z naslovom Chicks in the Office povedala 53-letna Tish Cyrus . "Miley je prenehala s kajenjem marihuane, prav tako je nehala piti alkohol. Je najbolj trezna oseba, kar jih poznam. Trdno je prepričana," je še povedala igralka in producentka, ki je sodelovala pri produkciji filma Poslednja pesem (The Last Song) .

Priljubljena pop pevka naj bi sledila smernicam za zdravo življenje in vadila jogo. Čeprav sta mati in hči zelo povezani, sta imeli obdobje, ko sta bili na bojni nogi."Prepirali sva se in kaznovala sem jo. Morala sem biti stroga mati," je povedala 53-letnica in dodala, da je prepričana, da jo je Miley razumela, ker je to delala iz ljubezni.

Tish in Billy Ray Cyrus imata še štiri otroke, 33-letnoBrandi, 31-letnega Tracea, 26-letnega Braisona in 20-letnoNoah. Tish je v podkastu še dejala, da se le redko zgodi, da na kup spravi vse otroke, ko pa doživijo to priložnost, vedno najdejo temo, o kateri se prepirajo.