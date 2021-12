Mati pevke Beyonce bo imela svojo pogovorno oddajo

Tina Knowles-Lawson, mati pevk Beyonce in Solange, je na družbenih omrežjih sporočila, da bo imela svojo pogovorno oddajo z naslovom Talks With Mama Tina (Pogovori z mamo Tino), ki se bo predvajala na Facebooku. Pogovorno oddajo bo gostila kar v svojem domu, pridružili pa se ji bodo zanimivi gosti.

Mati pevk Beyonce in Solange se podaja v zabavno industrijo. Tina Knowles-Lawson je na družbenih omrežjih sporočila, da bo imela svojo pogovorno oddajo Talks With Mama Tina (Pogovori z mamo Tino), ki bo na ogled na Facebooku. Tina se oddaje že veseli, uvodno pesem oddaje pa je posnela kar Beyonce s svojimi otroki.

icon-expand Tina Knowles-Lawson bo imela svojo pogovorno oddajo. FOTO: Profimedia

"Snemanje oddaje in sodelovanje z vsemi temi čudovitimi ljudmi sta mi bila v veselje, saj smo imeli odprte in iskrene pogovore," je zapisala Tina ter pohvalila še najstarejšo hčer in vnuke, ki so zapeli v uvodni špici oddaje: "Hvala moji hčeri Beyonce in mojim čudovitim vnukom, da so zapeli to posebno uvodno pesem za oddajo. Ste pripravljeni?"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V oddajah so nastopili zvezdniki, kot so komik Kevin Hart, igralka Zendaya, komičarka Tiffany Haddish, glasbenici Chloe in Halle Bailey, pevka Ciara ter nekdanja članica skupine Destiny's Child in Tinina nečakinja Kelly Rowland. O materinstvu bo v eni izmed oddaj spregovorila s Paulette Washington, ženo igralca Denzela Washingtona in mamo Johna Davida Washingtona.