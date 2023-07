Mati pevke Beyonce se ločuje

Tina Knowles-Lawson se ločuje. Mati pevke Beyonce je na sodišče vložila zahtevo za ločitev, v kateri je kot razlog za razvezo navedla nepremostljive razlike med zakoncema. Nekdanji par se je začel sestajati leta 2013, poročila pa sta se aprila 2015 na jahti v Newport Beachu v Kaliforniji. Poročena sta bila osem let. To je bil drugi zakon tako za Knowles kot tudi za Lawsona.

Mati dveh hčera je tretjo obletnico poroke z igralcem obeležila tudi na družbenem omrežju Instagram , kjer je delila nekaj fotografij, ob njih pa pripisala: "Ne morem verjeti, da so minila že tri leta, odkar sva to storila! Hodim po zraku. Ljubim te z vsem svojim bitjem, saj hraniš mojo dušo. Srečno obletnico, dragi."

Aprila 2022 je v oddaji Tamron Hall Show spregovorila o zakonu in povedala: "Richarda poznam že več kot 40 let. Ko sva se ponovno povezala, sem se počutila, kot da je bil to božji dar. To mislim čisto zares, saj sem molila. Po 33 letih zakona je bilo težko sprejeti ločitev, če je bilo to v božjem načrtu, pa sem se vedno nameravala še enkrat poročiti, saj sem rada poročena. Rada sem v razmerju."