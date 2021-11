Mati pevke Selene Gomez sporočila, da je preživela hudo infekcijo

Mandy Teefy se je pred dnevi odločila, da je čas, da javnosti razkrije, kaj je vzrok za njen spremenjen videz in nekaj dodatnih kilogramov. Mati pevke Selene Gomez je pred kratkim hudo zbolela za pljučnico, okužba pa je bila tako huda, da so se zdravniki borili za njeno življenje. 45-letnica se je v objavi tudi zahvalila zdravniški ekipi, ki ji je rešila življenje.

"Povedali so mi, da imam samo še nekaj dni življenja. Zame so skrbeli čudežni zdravniki, ljubezen moje družine in prijateljev pa me je ohranjala pri življenju. Borila sem se in zdravstveno osebje se je borilo zame. Bila sem ena redkih, ki so preživeli," je v zapisu na družbenem omrežju razkrila 45-letna Mandy.