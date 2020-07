Mati pokojnega Coryja: Prijatelja sta se znova srečala v večnosti

Ann McGregor, mati Coryja Monteitha, se je v iskrenem zapisu na Instagramu poklonila njegovi soigralki v seriji Glee Nayi Rivera. Igralkino truplo so v jezeru Piru našli 13. julija, na sedmo obletnico Coryjeve smrti.

"Zadnjih 17 let se nam 13. julija para srce. Ni dovolj besed, ki bi opisale bolečino, ki jo čutimo, resnično smo zlomljeni ob izgubi Naye," je zapisala Ann McGregor na družbenih omrežjih. Naya Rivera je v uspešnici Glee odigrala Santano Lopez, Cory Monteith pa je igral Finna Hudsona vse do svoje smrti leta 2013, ko je umrl zaradi mešanice drog in alkohola.

"Naya, Cory te je imel izredno rad. Vajino prijateljstvo mu je pomenilo več, kot si si lahko kdaj predstavljala. Od smeha, ki sta ga delila, do moči, ki si mu jo dala, ko jo je najbolj potreboval. Cory te je resnično oboževal. Navdušen je bil nad tvojim neverjetnim talentom in načinom, kako si bila predana svoji karieri," je še povedala mati pokojnega igralca. Po besedah McGregorjeve si je njen pokojni sin najbolj zapomnil, ko sta z Nayo snemala prizor, kjer ga je morala udariti v obraz, presenetilo pa ga je predvsem to, da je to tudi v resnici naredila. Njuna prigoda je bila še dolgo osrednji dogodek, ki so se mu smejali v zakulisju.

Cory Monteith in Naya Rivera sta bila dobra prijatelja.

"Nekoč si rekla, da je bil Cory kot član tvoje družine in da se boš sama vedno počutila kot del naše družine. Za vedno te bomo imeli shranjeno v svojih srcih. Pogrešamo te. Prijatelja sta se znova srečala v večnosti. Vso svojo ljubezen in moč pošiljamo tvojemu čudovitemu sinu, družini, prijateljem in oboževalcem,"je Ann zaključila svoj čustven zapis.

Številni soigralci in prijatelji so se od igralke poslovili na družbenih omrežjih, med njimi tudi Heather Morris, ki je prav tako igrala v seriji Glee: "Postali sva dobri prijateljici in tako kot je običajno za nove stvari, sva šli čez težko obdobje. Vendar sva se držali druga druge in ustvarili najlepše prijateljstvo, ki sva ga zgradili z ljubeznijo in razumevanjem."

Na Instagramu ob več fotografijah svojih dveh otrok, ki se igrata s štiriletnim Joseyjem, sinom Naye, je še zapisala: "Ko bi te lahko zadnjič videla, sem ti pustila pred našimi vrati pomaranče, da jih boš sproti vzela. Želela sem te pozdraviti skozi okno, a mi telefon ni zvonil, ko si me klicala, zato sta z Joseyjem le vzela pomaranče in pred vrati pustila dva kaktusa. Posadila sem ju in vsak dan ju gledam ter mislim nate."

