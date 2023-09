Mati pokojnega igralca Angusa Clouda: Kričala sem in ga tresla

Uničena mati igralca Angusa Clouda je za revijo People odprla vrata svojega doma in spregovorila o svojem sinu. Pokazala je njegovo spalnico, katere stene so prekrite s pisanimi grafiti. "Bil je zelo lep in ustvarjalen," je povedala Lisa. "Ljubil je svoj dom, ljubil je to sobico. Tukaj je umrl moj fant," je še dodala žalujoča mati.

Zdravila, katerih prevelik odmerek je vzel, se uporabljajo za zdravljenje depresije, anksioznih motenj in nespečnosti. Upočasnila so njegovo srce in dihanje. "Ni imel kisika. Vse se je le upočasnilo, na koncu pa se mu je ustavilo srce in je zaspal. Ni se ubil," pravi mati.

31. julija zjutraj je mati našla Angusa zleknjenega čez mizo. Med risanjem je pogosto zaspal na stolu, se je spominjala, ko pa je prišla k njemu, da bi mu zaželela dobro jutro, je ugotovila, da je nekaj narobe. "Začela sem ga tresti in kričati. Močno sem ga sunila in padel je na tla. Poskušala sem ga oživljati, usta na usta. Kričala sem sosedom, ker ga nisem hotela zapustiti in poklicati reševalcev. Nadaljevala sem s tem, dokler ga niso odpeljali. Zelo ga pogrešam," je povedala Lisa.

V mesecih pred smrtjo je Angus žaloval zaradi izgube svojega očeta Conorja Hickeyja, ki je umrl 18. maja, le tri mesece po tem, ko so mu odkrili raka. Teden dni pred usodnim prevelikim odmerkom so Angus in njegova družina, vključno s sestrama dvojčicama Molly in Fiono, raztrosili očetov pepel na Irskem. "Moj sin in njegovi sestri dvojčici so globoko žalovali za očetom," pravi Lisa. "Vsi so bili uničeni."

Dan, preden je Angus umrl, je bil odlično razpoložen, se spominja njegova mama. Dvosed je iz spalnice prestavil na verando, v svojo sobo postavil knjižno polico in se poklonil pokojnemu dedku. "Bil sem eden zadnjih, ki ga je videl živega. Njegov zadnji dan sva skupaj preživela štiri ure. To je bil srečen čas. Videti je bil dobre volje in zdrav," je dejal njegov stric Kevin.