Mati Simone Biles pojasnila, zakaj je hči manjkala na slovesni otvoritvi OI

Na slovesni otvoritvi olimpijskih iger v Parizu, v polnem čolnu moštva ZDA na reki Seni med tekmovalci ni bilo gimnastičarke Simone Biles. Športnica je imela po besedah njene matere za to dober razlog, saj jo je v prihodnjih dneh že čakalo prvo gimnastično tekmovanje, za katerega se je morala dobro spočiti. Med tem se športnica že spogleduje z novo olimpijsko medaljo, njen nastop pa so si ogledali številni zvezdniki.

Mati Simone Biles je pojasnila, zakaj je bila njena hči odsotna na slovesni otvoritvi olimpijskih iger v Parizu. "Prvo gimnastično tekmovanje je kmalu po otvritvi, to je kvalifikacijsko tekmovanje za ženske in seveda se mora pred tem tekmovanjem spočiti," je pred prvo tekmo povedala Nellie Biles v oddaji Today.

27-letna športnica se je težko pričakovano vrnila na olimpijske igre tri leta po tem, ko je oznanila šokantno novico, da se bo umaknila z iger na Japonskem in osredotočila na svoje duševno zdravje. Po besedah Nellie Biles je letos drugače: "Zjutraj sem govorila z njo in počuti se odlično."

Bilesova se je kvalificirala za del ameriške ženske gimnastične ekipe junija skupaj s sotekmovalkami Suni Lee, Jade Carey, Jordan Chiles in Hezly Rivera. Sedemkratna dobitnica medalje je ena od favoritk olimpijskih iger, njen nastop v Parizu pa je pritegnil številne zvezdnike. Med njimi so bili Lady Gaga, Ariana Grande, Tom Cruise, odgovorna urednica revije Vogue Anna Wintour in Snoop Doog. Bilesova velja za pravo zvezdnico ženske gimnastike, nekateri jo celo prikazujejo kot najboljšo vseh časov.

Poleg podpore mame in preostalih sorodnikov jo ponosno spodbuja tudi Simonin mož Jonathan Owens. Javno izkazovanje naklonjenosti moža se je nekaj mesecev po tem, ko se je soočil z ogorčenjem javnosti, ker je v intervjuju za ameriške medije dejal, da je boljši ulov kot Simone Biles, močno povečalo. Decembra 2023 je Owens v podkastu Pivot povedal, da med olimpijskimi igrami 2020 ni vedel, kdo je Simone. Izvedel je šele, ko sta se spoznala s pomočjo aplikacije za zmenke. "Rekel sem si: Naj vidim, kdo je to. Nikoli nisem zares posvečal pozornosti gimnastiki, zato je zbudila mojo radovednost," je trdil 29-letni igralec ameriškega nogometa in kasneje dejal: "Vedno pravim, da so moški 'ulov' v zvezi."

