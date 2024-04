Matičar Jennifer Lopez in Bena Afflecka: Njuna poroka je bila nadrealna

Jay Shetty je tisti, ki ga je doletela čast, da je lahko poročil zvezdnika Jennifer Lopez in Bena Afflecka. 36-letnik je v enem svojih intervjujev obujal spomine na čarobni obred, ki ga je opisal kot nadrealnega, obenem pa priznal, da je komaj zadrževal solze. Slovesnost je bila namreč tako lepa in romantična, dodal pa je še, da v resnici še vedno ne more verjeti, da je prav on poročil svojo svetovno znano prijateljico.

Jay Shetty je matičar, ki ga je doletela čast, da je poročil Jennifer Lopez in Bena Afflecka. FOTO: AP icon-expand

Matičar se je zelo trudil, da ga niso premagale solze. "Govoril sem si, da ne smem jokati, čeprav sem bil tako poln ljubezni, da je vsak del mene želel zajokati," je priznal in nadaljeval: "Ko je Ben stal zraven mene in sem gledal, kako Jennifer prihaja do oltarja, sem se komaj zadrževal." Sam sicer še vedno komaj verjame, da je bil prav on tisti, ki sta mu zvezdnika zaupala, da ju pospremi na skupno pot avgusta leta 2022.

Drugo poročno slavje J.Lo in Bena Afflecka FOTO: Profimedia icon-expand

Med drugim je v podkastu Next Question with Katie Couric razkril, da sta s slavno 54-letnico že več let prijatelja. "Ujela sva se, ko je bila gostja v mojem podkastu. Nato sva ostala v stiku in kasneje me je povabila, da sem na promociji njenega filma 'Marry me' vodil poroko štirih parov," je povedal in dodal, da ga je nato prosila, da vodi tudi njuno poroko. Kljub temu ali pa morda prav zato, ker sta prijatelja, pa je bil Jay pred obredom zelo živčen in zaskrbljen. "Bil sem prava živčna razvalina. To je bil zame velik pritisk," je zaupal.