Matjaž Ambrožič: Princ Harry in Meghan bosta zagotovo povabljena na kronanje

"Če govorim v nogometnem žargonu, je princ Harry v zadnjih letih zamenjal igrišče, publiko, šel na večji stadion, kar pa je zbrcal, so žoge iz družinske skrinje," je osupljiv prodajni uspeh avtobiografije Rezerva 38-letnega princa Harryja pokomentiral nogometni navdušenec in dolgoletni dopisnik iz Otoka Matjaž Ambrožič . Odličen rezultat za rezervo, kot se mlajši brat princa Williama sarkastično poimenuje kar sam.

Naš voditelj Simon Vadnjal in gost, ki je odličen poznavalec brintanske scene, sta si med pogovorom ogledala nekaj izsekov iz 90 minutnega intervjuja s princem Harryjem za britanski ITV: Oglejte si ga na VOYO . V dokumentarcu princ Harry prvič bere izseke iz svoje knjige, med drugim sta pokomentirala tudi del, kjer princ Harry opiše dan, ko mu je oče skrušen povedal za smrt mame, princese Diane . "Ni lahko, če si obdan s tako čustveno neinteligentnim oziroma robotskim okoljem in ljudmi – vključno z edinim staršem, ki je ostal živ," je okoliščine odraščanja bratov princev ocenil Matjaž.

Vihar, ki ga je v svetovni javnosti in predvsem na britanskem dvoru z avtobiografijo Rezerva povzročil princ Harry, po mnenju Matjaža Ambrožiča pokojni kraljici in Harryjevi babici ne bi bil niti najmanj všeč, celo več: "Če bi princ Harry za mnenje ali nasvet vprašal svojo mamo, bi bila zelo skeptična. Babi se pa nekje obrača ..." pravi sogovornik tokratnega pogovora.

Na vprašanje našega voditelja, ali je sploh mogoče, da princ Harry in Meghan ne bi dobila niti vabila na kronanje Karla III., ki bo maja na Otoku, je Matjaž Ambrožič dejal: "Ne, to bi bilo pa res škandalozno, druga stvar pa je, kako se bodo zdaj spravili in zbratili oziroma kako bodo zaigrali, da so spet prijatelji."