Matt Damon med karanteno obiskal prijatelja Bena Afflecka

Hollywoodski zvezdnik je izolacijo v času pandemije za trenutek prekinil ter z ženo obiskal svojega stanovskega kolega. Opazili so ga s knjižno uspešnico v roki, zato so se hitro pojavila namigovanja, da igralec in scenarist s prijateljem snuje nov filmski projekt. Matt in Ben sta namreč za filmskimi kamerami v preteklosti že uspešno sodelovala.

Matt Damon je Bena obiskal z ženo Luciano Barroso, s katero se je šele pred kratkim vrnil z Irske, kjer je preživljal večji del izolacije. Svojo vrnitev v Združene države Amerike je proslavil z obiskom dolgoletnega prijatelja, saj se je kmalu po prihodu v Los Angeles napotil v četrt Pacific Palisades, kjer stanuje njegov igralski kolega Ben Affleck. Zaščiten z obrazno masko je v rokah držal knjigo Sama WassonaThe Big Goodbye. icon-expand Matt Damon je po prihodu z Irske najprej obiskal kolega Bena Afflecka. FOTO: Profimedia V knjigi, ki je bila objavljena v pričetku letošnjega februarja, je opisan potek nastajanja filmske klasike Kitajska četrt. Ameriški neonoir misteriozni film iz leta 1974, ki ga je režiral Roman Polanski, v glavnih vlogah pa nastopata Jack Nicholsonin Faye Dunaway,je bil nominiran za kar enajst oskarjev. Ker sta Matt in Ben kot dvojec že zablestela v vlogi scenaristov filmaDobri Will Hunting, v katerem sta se tudi pojavila kot igralca ter za najboljši izvirni scenarij leta 1998 prejela nagrado oskar, so se pojavila ugibanja o morebitnem ponovnem sodelovanju. icon-expand Kot scenarista sta v preteklosti dosegla izjemen uspeh, film Dobri Will Hunting je prejel kar dva oskarja. FOTO: Profimedia Zaenkrat še ni jasno ali bosta skupaj sodelovala pri novem projektu, ki bi lahko bil filmska adaptacija knjige o zakulisju snemanja kultnega filma. Zadnje njuno sodelovanje se je odvilo pred kratkim, ko sta spisala scenarij za film režiserja Ridleya ScottaThe Last Duel, v filmu pa sta nameravala prevzeti glavni vlogi, vendar je Bena kasneje zamenjal igralec Adam Driver, snemanje pa je bilo kasneje prestavljeno zaradi epidemije koronavirusa. To je bilo šele njuno drugo sodelovanje po letu 1997, Matt Damon pa je svoje veščine pokazal tudi kot pisec za film Gerry režiserja Gusa Van Santa, v katerem je igral Benov brat Casey Affleck.