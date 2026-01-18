Matt Damon med snemanjem filma močno ujezil Clinta Eastwooda

Matt Damon se po skoraj dveh desetletjih še vedno dodobra spominja prvega snemalnega dne pod režisersko taktirko Clinta Eastwooda. "Torej igral sem južnoafriškega ragbijaša, in to je res izjemno težak naglas," se je Damon v podkastu Conan O'Brien Needs a Friend spominjal svojega prvega snemalnega dne z Eastwoodom in dodal, da je kar šest mesecev pilil svoj naglas, da bi upodobil ragbijaša Francoisa Pienaarja. "Trener za narečja je prihajal od 9. do 17. ure, od ponedeljka do petka. Bilo je veliko dela," je dodal Damon, ki mu je vloga v filmu Nepremagljiv iz leta 2009 prinesla celo nominacijo za oskarja.
"Prišel sem na snemanje in bil sem pripravljen, to je bila moja priložnost, da sodelujem z enim od svojih junakov," je nadaljeval Damon in dodal: "Že v prvem poskusu mi je uspelo ... Razmišljam o več načinih, kako bi še lahko posnel prizor, on pa preprosto reče: 'Reži, natisni, pojdi naprej.' Jaz rečem: 'Počakaj, počakaj, počakaj, šef. Želim, veš, želim posneti še enega. To je bil prvi!' On pa reče: 'Zakaj? Hočeš zapravljati naš čas?'" se je spominjal trenutka igralec.
55-letnik je filmskega ustvarjalca, s katerim je leto kasneje, po prvencu, leta 2010 sodeloval pri filmu Hereafter, označil za čudovito osebo ter dodal: "Njegova celotna miselnost je bila ... tvoja ekipa bo šla zate na konec sveta, če le ne boš preveč obremenjeval za vsak kader."
Eastwood je tudi sicer na splošno v Hollywoodu znan po tem, da svojim igralcem med snemanjem ni dal veliko možnosti za snemanje dodatnih poskusov. 95-letnik je leta 2024 izdal film Porotnik št. 2 in ga označil za svoj zadnji režijski projekt.
