Matt Damon med snemanjem filma močno ujezil Clinta Eastwooda

Matt Damon se po skoraj dveh desetletjih še vedno dodobra spominja prvega snemalnega dne pod režisersko taktirko Clinta Eastwooda . "Torej igral sem južnoafriškega ragbijaša, in to je res izjemno težak naglas," se je Damon v podkastu Conan O'Brien Needs a Friend spominjal svojega prvega snemalnega dne z Eastwoodom in dodal, da je kar šest mesecev pilil svoj naglas, da bi upodobil ragbijaša Francoisa Pienaarja . "Trener za narečja je prihajal od 9. do 17. ure, od ponedeljka do petka. Bilo je veliko dela," je dodal Damon, ki mu je vloga v filmu Nepremagljiv iz leta 2009 prinesla celo nominacijo za oskarja.

"Prišel sem na snemanje in bil sem pripravljen, to je bila moja priložnost, da sodelujem z enim od svojih junakov," je nadaljeval Damon in dodal: "Že v prvem poskusu mi je uspelo ... Razmišljam o več načinih, kako bi še lahko posnel prizor, on pa preprosto reče: 'Reži, natisni, pojdi naprej.' Jaz rečem: 'Počakaj, počakaj, počakaj, šef. Želim, veš, želim posneti še enega. To je bil prvi!' On pa reče: 'Zakaj? Hočeš zapravljati naš čas?'" se je spominjal trenutka igralec.

55-letnik je filmskega ustvarjalca, s katerim je leto kasneje, po prvencu, leta 2010 sodeloval pri filmu Hereafter, označil za čudovito osebo ter dodal: "Njegova celotna miselnost je bila ... tvoja ekipa bo šla zate na konec sveta, če le ne boš preveč obremenjeval za vsak kader."

Eastwood je tudi sicer na splošno v Hollywoodu znan po tem, da svojim igralcem med snemanjem ni dal veliko možnosti za snemanje dodatnih poskusov. 95-letnik je leta 2024 izdal film Porotnik št. 2 in ga označil za svoj zadnji režijski projekt.