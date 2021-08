Matt Damon na plaži skupaj z Jennifer in Benom

Stari znanci, Ben Affleck , Jennifer Lopez in Matt Damon, so se sprehodili po kalifornijski peščeni plaži, kjer so se po poročanju mimoidočih ustavili tudi na klepetu z oboževalci. Zvezdniki so delovali nasmejano, med sprehodom pa sta se sveže zaljubljena pevka in igralec držala za roke. Jennifer je imela na sebi bele kopalke, čez katere je nadela belo poletno obleko.

Matt je v javnosti maja spregovoril o Bennifer romanci v oddaji Today, kjer je priznal, da je bil ob prvih novicah, da so zvezdnika opazili skupaj, tako presenečen kot vsi drugi. V šali je povedal: "Na svetu ni dovolj alkohola, da bi o tem kar koli povedal." A takoj za tem je priznal, da bi bil zares srečen, če bi par obudil ljubezen. "Rad imam oba. Upam, da je to res. To bi bilo krasno," je bil navdušen Damon.

Julija, ko so se predvidevanja o njuni zvezi izkazala za resnična, je igralec za Extra dejal, da je za Bena zelo vesel in paru namenil nekaj spodbudnih besed: "On je najboljši. Zasluži si vso srečo na tem svetu. Vesel sem za oba."

Matt in Ben sta zelo dobra prijatelja že od malih nog, saj sta skupaj obiskovala srednjo šolo v Massachusettsu, povezalo pa ju je predvsem zanimanje za filmsko umetnost. Skupaj sta obiskovala igralske avdicije in varčevala denar za letalske karte. Leta 1994 sta napisala scenarij za film Dobri Will Hunting, za katerega sta kasneje prejela oskarja, njuno prijateljstvo pa je po vseh teh letih še vedno ostalo tesno.