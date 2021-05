Matt Damon navdušen, Alex Rodriguez šokiran zaradi nove zveze J. Lo.

Po tem, ko sta se J. Lo in Alex Rodriguez dokončno razšla, so zvezdnico v zadnjih dneh že večkrat opazili v družbi svojega nekdanjega zaročenca Bena Afflecka. Zvezdnika sta se skupaj celo odpravila na oddih v Montano, kjer sta preživela nekaj dni na samem. Oboževalci so nad ponovno združitvijo "Bennifer" navdušeni, veseli pa se tudi igralec Matt Damon – znano je namreč, da sta z Affleckom zelo dobra prijatelja.

A vsi niso tako navdušeni nad obuditvijo te stare ljubezni. Med njimi je tudi Alex Rodriguez, ki je bil še pred kratkim zaročen z Jennifer. Ta naj bi bil nad novico šokiran, je povedal vir blizu športnika. "A-Rod je šokiran, da je J. Lo. že našla nekoga drugega. Zares je verjel, da bosta zgladila spore in spet poskusila. Poskusil jo je že priklicati in se dobiti z njo, a ga je ona na hitro odpravila," je še povedal.

A takoj za tem je priznal, da bi bil zares srečen, če bi par obudil ljubezen. "Rad imam oba. Upam, da je to res. To bi bilo krasno," je bil navdušen Damon.

Damon je ob govoricah dejal, da bi bilo res krasno, če bi njegov najboljši prijatelj Ben Affleck in njegova nekdanja zaročenka spet postala par. A ob prvih novicah. da so igralca znova opazili skupaj, je bil prav tako presenečen kot vsi drugi. Njegove prve besede so bile: "Na svetu ni dovolj alkohola, da bi o tem kar koli povedal."

Rodriguez naj bi bil zelo razočaran in žalosten, ko je slišal, da je bila Jennifer z Benom na počitnicah v Montani. To ga je tako razburilo, da jo je poklical in ji to tudi povedal. A kot vse kaže, ga je Jennifer postavila na stranski tir. "Še zdaleč ne namerava obujati stikov z njim," je dejal nekdo, ki zvezdnico dobro pozna.

Lopezova in Affleck sta se zaročila leta 2002 in sta skupaj zaigrala v filmih Jersey Girl in Gigli. Poročni dan sta leta 2003 preložila, nato pa sta se uradno razšla januarja 2004.