Matt Damon navdušen nad samoizolacijo na Irskem: Zdi se kot pravljica

Filmski zvezdnik Matt Damon je na Irskem snemal film The Last Duel , kjer se mu je nato pridružila še družina. Ko so se želeli vrniti v domovino, pa je njihovo vrnitev prehitel ukrep ameriškega predsednika Donalda Trumpa , s katerim je prepovedal vse lete iz Evrope v Ameriko. Tako so ostali v predmestju Dublina, v mestu Dalkey.

Damon je o svoji nastanitvi govoril v intervjuju za radijsko oddajo Fully Charged with Graham & Nathan. "Je eden najlepših krajev, ki se jih kadarkoli obiskal," je povedal gostiteljema radijskega šova. Dejal je, da se – tako kot vsi ostali – gibajo največ dva kilometra od doma, a dodal, da jih to prav nič ne moti. "Mislim, v radiju dveh kilometrov so drevesa, gozd in ocean, ne morem si zamisliti boljšega kraja za samoizolacijo," je bil navdušen. "Zdi se kot pravljica," je pripomnil.

Tudi lokalni prebivalci so Damona in njegove družinske člane vzeli za svoje. Nathan O'Rilly, eden od gostiteljev radijske oddaje, je povedal, da so ga celo vrgli iz Facebook skupine mesta Dalkey, ker je v njej vprašal, če kdo ve, kako bi Matta kontaktiral in ga povabil v oddajo. "Zelo sem se smejal, ko sem slišal za to zgodbo," je povedal Damon. "Takrat sem dojel, kako čudovit je ta kraj in kako zaščitniški so vsi," je bil igralec navdušen.