Matt Damon o 20-letni hčerki Isabelli: Je čudovita mlada ženska

Matt Damon je pred dnevi za svojo spremljevalko na rdeči preprogi izbral prav posebno damo – svojo hčerko Isabello . Igralec in 20-letnica sta ob tej priložnosti za People razkrila, kakšne nasvete dajeta drug drugemu, 55-letni oskarjevec pa je kar žarel od ponosa ob eni od svojih štirih hčera.

"Oba imava težave, ko morava resno odgovarjati na vprašanja, zato pogosto drug drugemu svetujeva, da morava med odgovarjanjem ostati resna," je na vprašanje o tem, kakšne nasvete si delita, med smehom povedal zvezdnik filma Odiseja. "Občutek imam, da te že nekaj časa učim in ti dajem nasvete," je očetu dejala 20-letnica, on pa se je z njo strinjal: "Že dolgo časa. Res dolgo časa."

"To je naravni napredek. Tako se je moralo zgoditi," je nadaljevala v smehu Isabella, oče pa jo je nato pohvalil: "Res je čudovita mlada ženska, zato ji ne dajem nasvetov, ker bi bil v skrbeh zanjo. Z navdušenjem spremljam, kaj počne v svojem življenju."