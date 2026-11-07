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Matt Damon o 20-letni hčerki Isabelli: Je čudovita mlada ženska

Los Angeles, 07. 11. 2026 11.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Matt Damon in Isabella

Hči Matta Damona se je raje kot za igralsko kariero odločila za svet mode. 20-letna Isabella je nedavno podpisala pogodbo z eno od letnih modnih agencij, pred dnevi pa je v spremstvu očeta stopila na rdečo preprogo, kjer je pritegnila veliko pozornosti.

Matt Damon je pred dnevi za svojo spremljevalko na rdeči preprogi izbral prav posebno damo – svojo hčerko Isabello. Igralec in 20-letnica sta ob tej priložnosti za People razkrila, kakšne nasvete dajeta drug drugemu, 55-letni oskarjevec pa je kar žarel od ponosa ob eni od svojih štirih hčera.

Matt Damon s hčerko Isabello
Matt Damon s hčerko Isabello
FOTO: Profimedia

"Oba imava težave, ko morava resno odgovarjati na vprašanja, zato pogosto drug drugemu svetujeva, da morava med odgovarjanjem ostati resna," je na vprašanje o tem, kakšne nasvete si delita, med smehom povedal zvezdnik filma Odiseja. "Občutek imam, da te že nekaj časa učim in ti dajem nasvete," je očetu dejala 20-letnica, on pa se je z njo strinjal: "Že dolgo časa. Res dolgo časa."

"To je naravni napredek. Tako se je moralo zgoditi," je nadaljevala v smehu Isabella, oče pa jo je nato pohvalil: "Res je čudovita mlada ženska, zato ji ne dajem nasvetov, ker bi bil v skrbeh zanjo. Z navdušenjem spremljam, kaj počne v svojem življenju."

Film Dvojna igra z Mattom Damonom v glavni vlogi si lahko ogledate ob 20.uri na POP TV.

Oče in hči sta veliko pozornosti pritegnila tudi z usklajenim videzom. Zvezdnik je za posebno priložnost oblekel črno moško obleko, pod katero je nosil črni puli, videz pa dopolnil s srebrnim robčkom v desnem žepu suknjiča. Manekenka je izbrala srebrno dolgo obleko s karo vzorcem in resicami, lase pa je imela spete na vrhu glave.

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55-letni igralec ima z ženo Luciano štiri hčerke. Poleg 22-letne Isabelle še 27-letno Alexio, 17-letno Gio in 15-letno Stello. Nedavno je dejal, da so mu bile prav one največja opora med snemanjem Nolanove uspešnice: "Tudi one so morale zaradi tega veliko žrtvovati. Nekaj časa sem bil odsoten, one pa so me prišle obiskat. Težko je bilo. Bilo je zelo dolgo in težko snemanje."

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Kateri zvezdniki so s kostumom razburili javnost?

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