Matt Damon o 20-letni hčerki Isabelli: Je čudovita mlada ženska

Matt Damon je pred dnevi za svojo spremljevalko na rdeči preprogi izbral prav posebno damo – svojo hčerko Isabello. Igralec in 20-letnica sta ob tej priložnosti za People razkrila, kakšne nasvete dajeta drug drugemu, 55-letni oskarjevec pa je kar žarel od ponosa ob eni od svojih štirih hčera.
"Oba imava težave, ko morava resno odgovarjati na vprašanja, zato pogosto drug drugemu svetujeva, da morava med odgovarjanjem ostati resna," je na vprašanje o tem, kakšne nasvete si delita, med smehom povedal zvezdnik filma Odiseja. "Občutek imam, da te že nekaj časa učim in ti dajem nasvete," je očetu dejala 20-letnica, on pa se je z njo strinjal: "Že dolgo časa. Res dolgo časa."
"To je naravni napredek. Tako se je moralo zgoditi," je nadaljevala v smehu Isabella, oče pa jo je nato pohvalil: "Res je čudovita mlada ženska, zato ji ne dajem nasvetov, ker bi bil v skrbeh zanjo. Z navdušenjem spremljam, kaj počne v svojem življenju."
Oče in hči sta veliko pozornosti pritegnila tudi z usklajenim videzom. Zvezdnik je za posebno priložnost oblekel črno moško obleko, pod katero je nosil črni puli, videz pa dopolnil s srebrnim robčkom v desnem žepu suknjiča. Manekenka je izbrala srebrno dolgo obleko s karo vzorcem in resicami, lase pa je imela spete na vrhu glave.
55-letni igralec ima z ženo Luciano štiri hčerke. Poleg 22-letne Isabelle še 27-letno Alexio, 17-letno Gio in 15-letno Stello. Nedavno je dejal, da so mu bile prav one največja opora med snemanjem Nolanove uspešnice: "Tudi one so morale zaradi tega veliko žrtvovati. Nekaj časa sem bil odsoten, one pa so me prišle obiskat. Težko je bilo. Bilo je zelo dolgo in težko snemanje."
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