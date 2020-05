Matt Damon: V filmu Kužna nevarnost smo predvideli trenutno situacijo

Matt Damon je v intervjuju za irsko radijsko oddajo Fully Charged dejal, da se je z virusom covid-19 okužila tudi 21-letna Alexia, hči njegove sedanje soproge Luciane Bozán Barroso in njenega nekdanjega moža Arbella Barrosa. Igralec z družino izolacijo preživlja na Irskem, v predmestju Dublina, kjer je pred pandemijo snemal film."Naša najstarejša hči je ostala v študentskem domu v New Yorku, ker se je že pred časom okužila z virusom covid-19, tako kot njeni sostanovalci. Imeli so blažjo obliko virusa in se počutijo dobro. Znova jo bomo videli konec meseca," je voditeljema Grahamu O’Tooluin Nathanu O’Reillyju dejal Matt.

"Mislim, da vsi ljudje končno razumejo situacijo, v kateri smo se znašli. Skrbimo za izolacijo in primerno higieno rok, ker se zavedamo, da so starejše generacije ogrožene,"je še dodal 49-letni igralec.