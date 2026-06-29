Matt Damon o štirih hčerkah in ženi: V naši družini smo izkušeni popotniki

Igralec Matt Damon je ponosen starš 27-letne pastorke Alexie in treh bioloških hčera, 20-letne Isabelle , 17-letne Gie ter 15-letne Stelle . Kot je razkril v nedavnem intervjuju, so prav one tiste, ki z njim največkrat potujejo po svetu.

"V naši družini smo izkušeni popotniki, preprosto zato, ker delam po vsem svetu. Zato moji otroci radi potujejo," je reviji People zaupal Damon, ki bo v težko pričakovani Odiseji Christopherja Nolana zaigral v glavni vlogi.

Po Damonovih besedah ga bo prav promocija filma popeljala vse od Evrope do Bombaja, Pekinga in Seula. "Na veliko dogodkov bom pripeljal svoja dekleta, da si bodo lahko ogledala nekaj od teh krajev."

Zvezdnik si je leta 2019 na roko poleg ženinega imena vtetoviral še imena vseh štirih deklet: "Zgodilo se je nenačrtovano, ampak od nekdaj sem želel ovekovečiti imena hčerk," je kasneje razkril.