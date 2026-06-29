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Tuja scena

Matt Damon o štirih hčerkah in ženi: V naši družini smo izkušeni popotniki

Los Angeles, 29. 06. 2026 13.51 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Zakonca Matt in Luciana Damon s hčerkami Alexio, Isabelle, Gio in Stello.

Oskarjevca Matta Damona je kariera tekom let peljala širom sveta. Tudi zato je zvezdnik v svežem intervjuju za revijo People dejal, da je njegova družina, ki jo sestavljajo soproga Luciana Damon in hčerke Alexia, Isabella, Gia in Stella, izkušena v potovanju, potomke pa se mu rade pridružijo pri odkrivanju novih krajev.

Igralec Matt Damon je ponosen starš 27-letne pastorke Alexie in treh bioloških hčera, 20-letne Isabelle, 17-letne Gie ter 15-letne Stelle. Kot je razkril v nedavnem intervjuju, so prav one tiste, ki z njim največkrat potujejo po svetu.

Matt Damon z ženo in hčerkami leta 2014.
Matt Damon z ženo in hčerkami leta 2014.
FOTO: Profimedia

"V naši družini smo izkušeni popotniki, preprosto zato, ker delam po vsem svetu. Zato moji otroci radi potujejo," je reviji People zaupal Damon, ki bo v težko pričakovani Odiseji Christopherja Nolana zaigral v glavni vlogi.

Po Damonovih besedah ga bo prav promocija filma popeljala vse od Evrope do Bombaja, Pekinga in Seula. "Na veliko dogodkov bom pripeljal svoja dekleta, da si bodo lahko ogledala nekaj od teh krajev."

Zvezdnik si je leta 2019 na roko poleg ženinega imena vtetoviral še imena vseh štirih deklet: "Zgodilo se je nenačrtovano, ampak od nekdaj sem želel ovekovečiti imena hčerk," je kasneje razkril.

Razlagalnik

Christopher Nolan je eden najvplivnejših britansko-ameriških filmskih režiserjev, scenaristov in producentov sodobnega časa. Znan je po svojem edinstvenem slogu, ki pogosto vključuje kompleksne, nelinearne pripovedi, raziskovanje človeške psihologije, časa in spomina ter uporabo praktičnih učinkov namesto prekomerne računalniške animacije. Med njegove najbolj prepoznavne filme sodijo trilogija Viteza teme, Inception, Interstellar in Oppenheimer, za katerega je prejel oskarja za najboljšo režijo.

Izraz 'oskarjevec' se nanaša na osebo, ki je prejela nagrado oskar (uradno znano kot nagrada akademije), ki jo vsako leto podeljuje ameriška Akademija filmskih umetnosti in znanosti. To velja za eno najprestižnejših priznanj v filmski industriji. Matt Damon je oskarja prejel leta 1998 za najboljši izvirni scenarij, ki ga je napisal skupaj z Benom Affleckom za film Dobri Will Hunting.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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galambszar
29. 06. 2026 15.23
10/10
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Mambo
29. 06. 2026 15.07
Eden najboljših igralcev. Car!
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